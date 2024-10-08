Çelik ihracatında Filistin 'sürpriz'i: 'Arka kapıdan İsrail’e ticaret gemilerini yürütmeye devam mı ediyorsunuz!'

Yayınlanma: 08.10.2024 - 13:33

Güncelleme: 08.10.2024 - 14:30

İsrail'in Filistin'de yürüttüğü saldırı ve katliamlara karşı Ticaret Bakanlığı'nın Türkiye'nin 9 Nisan'dan itibaren, 54 ürün grubunda İsrail’e ihracatını kısıtlama kararı aldığını duyurmuştu. Ancak bu karara rağmen İsrail'le alışverişin devam ettiğine dair şüpheler artmaya devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan rakamlar söz konusu iddiaları daha da güçlendiriyor.

Mayıs ayıyla birlikte Türkiye ile Filistin arasındaki ticarette dikkat çekici bir artış gözlendi. Nisan ayında 9 milyon 360 bin dolar olan Filistin'e ihracat rakamları, ilerleyen aylarda şu şekilde kaydedildi:

- Nisan: 9 Milyon 360 bin dolar

- Mayıs: 49 milyon 351 bin dolar

- Haziran: 61 milyon 281 bin dolar

- Temmuz: 128 milyon 895 bin dolar

- Ağustos: 138 milyon 336 bin dolar

Eylül ayına dair ihracat rakamlarıyla ilgili TRT Haber'in yaptığı haber ise şüpheleri zirveye ulaştırdı.

Habere göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri, Türkiye'nin çelik ihracatının eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarak, 1 milyar 474 milyon 316 bin dolara yükseldiğini gösterdi.

Haberde sektörde en fazla ihracat artışının 48 milyon 470 bin dolarla Filistin'e yapıldığı vurgulandı.

Haberde, çelik sektöründe ülkelere göre ihracat sıralamasını gösteren grafiğe de yer verildi:

BAKAN BOLAT'A 'AÇIKLAYIN' ÇAĞRISI

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bu istatistikler üzerine Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a tepki gösterip "Kameralar önünde İsrail’le ticareti kestik naraları atıp arka kapıdan Filistin üzerinden İsrail’e ticaret gemilerini yürütmeye devam mı ediyorsunuz! Bu astronomik verileri derhal kamuoyuna açıklayın" diye seslendi.

Kameralar önünde İsrail’le ticareti kestik naraları atıp arka kapıdan Filistin üzerinden İsrail’e ticaret gemilerini yürütmeye devam mı ediyorsunuz!



Bu astronomik verileri derhal kamuoyuna açıklayın. @omerbolatTR



İlk 9 ayda Filistin'e;



??Tekstil ve hammaddeleri ihracatı… pic.twitter.com/WEfvRPAjwR — Mahir Polat (@vekilmahirpolat) October 2, 2024

"GERÇEKLERİ NASIL ÖRTECEKLER?"

Siyasal iletişim danışmanı Suat Özçelebi de gazeteci Metin Cihan'ın konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak "Bu iddialara açıklık getirmemek, Metin Cihan''a yanıt vermemek bir tarafa, yapılanları "Filistin'e ihracatımız arttı" haberine dönüştürmek utanmazlık, akıl tutulması. İktidarın açıklamalarına kanmayıp, İsrail'le ticareti kesin gösterileri yapanları polis gücüyle bastırmak belki mümkün, ancak sosyal medyadan arka arkaya yükselen gerçekleri nasıl örtecekler? Bu yaşananlar post truth çağının örnek olayına dönüşüyor. Yapılan hakikati sistematik olarak, propaganda gücüyle gizlemek ya da önemsizleştirmek..." ifadelerini kullandı.

Bu iddialara açıklık getirmemek, @metcihan'a yanıt vermemek bir tarafa, yapılanları "Filistin'e ihracatımız arttı" haberine dönüştürmek utanmazlık, akıl tutulması.



İktidarın açıklamalarına kanmayıp, İsrail'le ticareti kesin gösterileri yapanları polis gücüyle bastırmak belki… https://t.co/UF3OXnelZ5 — O. Suat Özçelebi (@suatozcelebi) October 8, 2024

CUMHUR'DAN RET

Türkiye'nin İsrail'e gönderdiği malların içeriği ve miktarının açıklanması için geçen yıl Meclis'te araştırma önergesi verilmişti. Ancak Saadet Partisi tarafından verilen grup önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.