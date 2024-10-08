İran'dan İsrail'e uyarı: Cevap vermekte tereddüt etmeyeceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in muhtemel saldırısına tereddüt etmeden güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

İran'dan İsrail'e uyarı: Cevap vermekte tereddüt etmeyeceğiz
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AA
Yayınlanma: 08.10.2024 - 13:43

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde (IPIS) düzenlenen, Irak, Yemen, Lübnan ve Suriye'nin Tahran'daki büyükelçilerinin de katıldığı bir programda konuştu.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı operasyonunun Tel Aviv'in aleyhine önemli gelişmelere yol açtığını söyleyen Erakçi, "Geçtiğimiz yıllarda direniş güçleri iniş çıkışlar yaşadı ama her seferinde daha dirençli bir şekilde yoluna devam etti" dedi.

İsrail'in İran'ın altyapısına saldırı tehditlerini de değerlendiren Erakçi, "İsrail'e, İran'ın iradesini test etmemesini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir saldırıya daha güçlü yanıt vereceğiz. Cevap vermekte tereddüt etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #İran #israil

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