ABD'li Yahudiler İsrail'i protesto etti, Gazze için barış istedi

ABD'de yaşayan Yahudiler, İsrail Konsolosluğu önünde Gazze için barış istedi: 100'ü aşkın Yahudi eylemci gözaltına alındı

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 23:22
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ABD'nin Chicago kentinde "Barış İçin Yahudi Sesi (JVP)" isimli Yahudi sivil toplum örgütü, İsrail Konsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi.

Filistinlilere yönelik "işgal, soykırım ve zulmü sona erdirmek için dayanışma içinde" olduklarını belirten katılımcılar, "Gazze halkına yönelik soykırımın meşrulaştırılmaya çalışıldığını" söyledi.

Göstericiler, konsolosluğun girişini kapatarak, "Ateşkes sağlanıncaya, işgal sona erinceye ve Filistin özgür oluncaya kadar gitmiyoruz ve gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandılar.

Protestoda, 100'den fazla katılımcı gözaltına alındı.


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