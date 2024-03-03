ABD'li yetkiliden 'ateşkes' iddiası: 'İsrail kabul etti'
ABD’li bir yetkilinin iddiasına göre İsrail, Gazze Şeridi’nde 6 haftalık bir ateşkesi kabul etti.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD’li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, İsrail’in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, “Şimdi de Hamas’ın kabul etmesi gerekiyor” dedi.
İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de ifade etti.
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ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, C-130 tipi uçaklar tarafından Gazze kıyı şeridi boyunca 38 binden fazla yemek bıraktığı belirtildi.
Açıklamada, “Havadan yapılan bu yardımlar, kara koridorları ve güzergâhları üzerinden yardım akışının genişletilmesi de dahil, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için sürdürülen çalışmaların bir parçasıdır” denildi.
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