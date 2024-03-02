Barış Gücü askeri, silah arkadaşını vurup intihar etti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) görev yapan bir Güney Afrikalı Barış Gücü askeri, silah arkadaşını vurup öldürdükten sonra intihar etti.
Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerinden (SANDF) yapılan açıklamada, KDC'de görev yapmakta olan Güney Afrikalı Barış Misyonu askerlerinden birinin, başka bir Güney Afrikalı askeri vurduktan sonra intihar ettiği bildirildi.
Açıklamada, 2 askerin hayatını kaybettiği olaya ilişkin KDC'deki Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) ile bir soruşturma komisyonu toplandığı belirtildi.
KDC'de geçen ay 2 Güney Afrikalı asker havan topu saldırısında hayatını kaybetmişti.
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