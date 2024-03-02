Barış Gücü askeri, silah arkadaşını vurup intihar etti

Yayınlanma: 02.03.2024 - 16:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 16:00

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerinden (SANDF) yapılan açıklamada, KDC'de görev yapmakta olan Güney Afrikalı Barış Misyonu askerlerinden birinin, başka bir Güney Afrikalı askeri vurduktan sonra intihar ettiği bildirildi.

Açıklamada, 2 askerin hayatını kaybettiği olaya ilişkin KDC'deki Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu (MONUSCO) ile bir soruşturma komisyonu toplandığı belirtildi.

KDC'de geçen ay 2 Güney Afrikalı asker havan topu saldırısında hayatını kaybetmişti.