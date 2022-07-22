ABD'li yetkililer İstanbul'daki Libya konulu toplantıya katıldı
ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard B. Norland, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Josh Harris ile 21 Temmuz'da İstanbul'da Türk Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen Libya konulu uluslararası bir toplantıya katıldıklarını bildirdi.
Toplantıya dair ABD'nin Trablus Büyükelçiliği'nden yazılı bir açıklama yayımlandı.
Açıklamada, Büyükelçi Norland'ın şu ifadelerine yer verildi:
"ABD, Libya'da petrol ile gaz üretiminin yeniden başlamasını ve uluslararası ortaklarla birlikte, Libya petrolünün şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yönetme çabalarını destekliyor."
Libya'daki bütün silahlı aktörlere sükunet çağrısı yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi de seçimler konusunda uzlaşmacı bir tavır sergilemeye davet edildi.
Açıklamada ayrıca Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndaki (NOC) son durumun yakından takip edildiği ve NOC'un uluslararası petrol sektöründeki itibarını sürdürebilmesi için bağımsızlığını koruması gerektiği belirtildi.
Video Haberler
- Üreticilerden hükümete 'destek' eleştirisi
- Havacılık sektöründe neler oluyor?
- Davutoğlu'yla 'terk ettin' tartışması
- 'Devletin çivisi çıkmış durumda'
- Satranç robotu çocuğun parmağını ezdi
- Havuzda dehşet anları: 1 ölü
- 'Hırsızlığı bitireceğiz'
- Yine muhalefeti hedef aldı; yine sabır istedi!
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- İstanbul'da 'suikast hazırlığı' iddiası
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Saran'dan 'imam hatip' isyanı
- Diyanet değil ticaret işleri!
- Cemaatler inşaatçı oldu
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini