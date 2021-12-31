ABD'li yetkililerden Omicron 'fırtınası' uyarısı
ABD'de Omicron varyantından kaynaklanan koronavirüs vakalarındaki artışlar günlük hayatı etkileyerek hastaneler okullar ve diğer sektörler için tehlike oluştururken sağlık yetkilileri, vatandaşlara gelecek haftalarda gerçekleşebilecek geniş çaplı aksamalara hazırlık yapma çağrısında bulundu.
ABD'de koronavirüs vaka sayısında rekor seviyelere ulaşılmasının ardından yeni seyahat kısıtlamaları uygulamaya başlayan hükümet yetkililerinin gelecek hafta 12-15 yaş arası çocuklar için takviye dozunu onaylamaya hazırlandığı konuşuluyor.
ABD, 290 bin yeni vaka bildirerek art arda ikinci günde de yedi günlük ortalama vaka sayısında rekor seviyeye ulaştı.
ABD'nin bulaşıcı hastalıklar konusundaki en yetkili uzmanı Anthony Fauci, vakaların muhtemelen ocak ayı boyunca artacağını Çarşamba günü söylemişti.
Geçtiğimiz iki haftada hastaneye kaldırılanların oranının üç katın üzerinde yükseldiği Louisiana eyaletinin valisi John Bel Edwards da Fauci'nin uyarılarını tekrarladı.
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