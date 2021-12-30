ABD CDC: Omicron varyantında ölüm riski Delta'ya göre nispeten düşük
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüsün Omicron varyantında ölüm riskinin ve hastaneye yatışların Delta'ya göre "nispeten düşük" seyrettiğini açıkladı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, koronavirüsün Omicron varyantının son haftalarda hızla yayılmasına rağmen, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının Delta varyantıyla karşılaştırıldığında "nispeten düşük" kaldığını belirtti.
Son 7 günlük vaka ortalamasını paylaşan Walensky, pozitif vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 60 artarak günlük yaklaşık 240 bine, hastaneye yatışların yüzde 14 artarak 9 bine yükseldiğini söyledi.
CDC Direktörü, bununla birlikte ölüm oranlarının ise yüzde 7 düşüşle günlük ortalama 1100 civarında seyrettiğine dikkat çekti.
HASTANEYE YATIŞLARDA DÜŞÜK GRAFİK
ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de, Omicron'un Delta varyantına göre pozitif vaka ve hastaneye yatışlarda daha düşük bir grafik takip edeceğini belirterek, koronavirüsün aşılarının mücadele için kritik öneme sahip olacağına vurgu yaptı.
Omicron'a karşı ikinci bir takviye aşıya gerek duyulabileceğine değinen Fauci, mevcut güçlendirici aşıların ne kadar koruma sağladığıyla ilgili yeterli verinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.
Walensky ve Fauci, ölümler ve hastaneye yatışlarla ilgili gerçek verilerin iki hafta gecikmeli anlaşılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Dolardaki 16,80 seviyesine dikkat!
- Milli Piyango bileti satışları dibe vurdu!
- Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
- Aralık ayı enflasyon oranını açıkladılar
- Merkez Bankası günlük kur seviyesini açıkladı
- CHP'den çok sert yanıt
- AKP'de Soylu krizi
- Mülakat isyanı sonrası Erdoğan'dan 'müjde'
- Demirören'e Milli Piyango'dan kötü haber
- Randevu verilmedi, Kılıçdaroğlu sert çıktı