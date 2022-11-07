ABD'nin Atina Büyükelçisi'nden Türkiye çıkışı: Yunanistan ve Türkiye barış istiyor
ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis, Türkiye ve Yunanistan'ın aralarındaki sorunları çözülebileceğine inandığını belirterek, "Hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor." dedi.
ABD'nin Atina Büyükelçisi George Tsunis, Türkiye ve Yunanistan'ı iki önemli NATO müttefiki olarak tanımladı.
Tsunis, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmesi gerektiğini ifade ederek, "Türkiye ve Yunanistan'ı sürekli bu yönde teşvik ediyoruz, çünkü biliyorum ki hem Yunanistan hem Türkiye barış istiyor. Birçok ilişkide anlaşmazlık var ancak barış bu durumda temel prensip ve (barışa) ancak diplomasiyle ulaşılabilir." dedi.
ABD'nin, sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi için her iki ülkeyi de teşvik etmeyi sürdüreceğini dile getiren Tsunis, "Bu sorunlar benzersiz değil ve çözülebilir" ifadesini kullandı.
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