ABD’nin büyükelçisinden Batı Trakya açıklaması: 'Türkiye için bir tehdit değil'

06 Kasım 2021 Cumartesi, 13:57

ABD Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Batı Trakya’daki ABD ile Yunanistan arasındaki ortaklık hakkında konuştu. Pyatt, iki ülke arasındaki ortaklığın “Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını” belirtti.

ABD ile Yunanistan arasında geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 5 yıl süreli savunma anlaşmasının ardından ABD askeri birliklerinin Batı Trakya’daki Dedeağaç Limanı ile il sınırında konuşlanmaya başlamıştı.

2021 Selanik Zirvesi’ne katılan Pyatt ABD ile Yunanistan arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) ikili ilişkilerde yeni bir adım olduğunu da vurguladı.

ARTAN ENDİŞELERİN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sözcü'nün haberine göre Pyatt’ın sözleri, Türk medyası ve politikacılar arasında Dedeağaç limanının ABD askerleri tarafından kullanılmasına ve Türkiye’yi hedef alabileceğine ilişkin artan endişelerin ardından geldi.

2021 Selanik Zirvesi’ne katıldığı Selanik’te konuşan Pyatt, ABD’nin Yunanistan’ı ortak stratejik çıkarları paylaştığı bir ülke olarak gördüğünü söyledi.

Yeni MDCA’ya dayanarak, Amerikan birliklerini Yunanistan’dan Doğu Avrupa’ya taşımak için kullanılan kuzey Yunanistan’daki Dedeağaç limanına ek olarak, şehrin eteklerinde bir askeri kampın da ABD silahlı kuvvetleri tarafından kullanılacağı açıklandı.

‘DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ’

Pyatt, ABD’nin Güneydoğu Avrupa bölgesiyle yakından ilgilendiğini ve bir bütün olarak Avrupa ile ilişkilerin “daha da önemli hale geldiğini” kaydetti.