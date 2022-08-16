Abd'nin Deyrizor'daki üssünün yakınlarına roketli saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin konuşlandığı üssün yakınlarına roket saldırısı yapıldığı bildirildi.
ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, dün yerel saatle 21.00 sularında Deyrizor buluna Ömer petrol sahası içindeki "Green Village" (Yeşilköy) adlı üsse konuşlu koalisyon güçlerine yönelik roketli saldırı girişimi olduğu belirtildi.
Saldırının nereden yapıldığı hakkında bilgi verilmezken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Açıklamada, Yeşilköy'deki koalisyon güçlerinin 5 Ocak'ta İran destekli gruplarca hedef alındığı hatırlatıldı.
Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.
Koalisyon güçleri dün de Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde yer alan askeri üs yakınlarına insansız hava araçlarıyla saldırı yapıldığını açıklamıştı.
Video Haberler
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı