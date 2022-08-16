Abd'nin Deyrizor'daki üssünün yakınlarına roketli saldırı

16 Ağustos 2022 Salı, 17:36

ABD öncülüğündeki koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, dün yerel saatle 21.00 sularında Deyrizor buluna Ömer petrol sahası içindeki "Green Village" (Yeşilköy) adlı üsse konuşlu koalisyon güçlerine yönelik roketli saldırı girişimi olduğu belirtildi.

Saldırının nereden yapıldığı hakkında bilgi verilmezken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Yeşilköy'deki koalisyon güçlerinin 5 Ocak'ta İran destekli gruplarca hedef alındığı hatırlatıldı.

Petrol sahası içinde konutlar bölgesi olarak bilinen Yeşilköy'de koalisyon güçlerinin konakladığı konutların yanı sıra silah depoları bulunuyor.

Koalisyon güçleri dün de Suriye'nin doğusundaki El-Tanıf bölgesinde yer alan askeri üs yakınlarına insansız hava araçlarıyla saldırı yapıldığını açıklamıştı.