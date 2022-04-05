ABD'nin dış ticaret açığı rekora koşuyor
ABD'de dış ticaret açığı Şubat'ta hafif gerilemesine rağmen, ithalattaki artışın etkisiyle rekora yakın seyretti
ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Ocak'ta yüzde 0.1 düşerek rekor 89.2 milyar dolar oldu.
Bu dönemde ithalat yüzde 1.3 artışla 317.8 milyar dolar olarak rekor kırdı. İhracat da yüzde 1.8 artarak 228.6 milyar dolarla rekor kırdı.
ABD'NİN İHRACATI ZAYIFLAYABİLİR
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin etkileri ve Avrupa'nın ABD mallarına talebindeki azalma potansiyelinin ABD'nin ihracatını gelecek aylarda zayıflatabileceği belirtiliyor.
Çin'in pandemi nedeniyle yeniden devreye aldığı karantinaların da tedarik zincirinde sıkıntılara yol açabileceği belirtiliyor
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