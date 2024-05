ABD'nin, Gazze'ye gönderdiği yüzer iskele karaya oturdu

ABD'nin, Gazze'ye yardım ulaştırmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak bölgeye gönderilen yüzer iskele olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya vurdu.

320 milyon dolarlık olduğu belirtilen yüzer iskelenin, şiddetli rüzgar ve dalga sonucu karaya oturduğu bildirildi.

Denizde savrulan iskelenin, İsrail'in Aşdod sahilinde mahsur kaldığı kaydedildi.

An American ???? vessel used to unload humanitarian aid from ships into the Gaza Strip ???? via a floating pier disconnected from a small boat tugging it this morning due to stormy seas, leading it to get stuck on the coast of Ashdod, Israel ????



Another ship was then sent to try and… pic.twitter.com/LSnMuLm1QX