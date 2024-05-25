ABD'nin, Gazze'ye gönderdiği yüzer iskele karaya oturdu

ABD'nin, insani yardım operasyonlarında yer alması için Gazze'ye gönderdiği 320 milyon dolarlık yüzer iskele, karaya oturdu.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:22
ABD'nin, Gazze'ye gönderdiği yüzer iskele karaya oturdu
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ABD'nin, Gazze'ye yardım ulaştırmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak bölgeye gönderilen yüzer iskele olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya vurdu.

320 milyon dolarlık olduğu belirtilen yüzer iskelenin, şiddetli rüzgar ve dalga sonucu karaya oturduğu bildirildi.

Denizde savrulan iskelenin, İsrail'in Aşdod sahilinde mahsur kaldığı kaydedildi.

 

Öte yandan, bunun üzerine karaya oturan iskeleye müdahale etmek için ABD Donanmasına ait bir gemi bölgeye gönderildi, ancak onun da şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

Pentagon, Gazze'ye insani yardım kapsamında büyük bir deniz koridoru açmak için 320 milyon dolar harcandığını ve bin askeri personelin görevlendirildiğini belirterek, ABD'nin Gazze kıyılarında kargo gemilerinin gıda, su ve diğer malzemeleri boşaltması için geçici bir liman kurulacağını açıklamıştı.


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