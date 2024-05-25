ABD'nin, Gazze'ye gönderdiği yüzer iskele karaya oturdu

Yayınlanma: 25.05.2024 - 13:22

Güncelleme: 25.05.2024 - 13:24

ABD'nin, Gazze'ye yardım ulaştırmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak bölgeye gönderilen yüzer iskele olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya vurdu.

320 milyon dolarlık olduğu belirtilen yüzer iskelenin, şiddetli rüzgar ve dalga sonucu karaya oturduğu bildirildi.

Denizde savrulan iskelenin, İsrail'in Aşdod sahilinde mahsur kaldığı kaydedildi.

An American ???? vessel used to unload humanitarian aid from ships into the Gaza Strip ???? via a floating pier disconnected from a small boat tugging it this morning due to stormy seas, leading it to get stuck on the coast of Ashdod, Israel ????



Another ship was then sent to try and… pic.twitter.com/LSnMuLm1QX — Saad Abedine (@SaadAbedine) May 25, 2024

Öte yandan, bunun üzerine karaya oturan iskeleye müdahale etmek için ABD Donanmasına ait bir gemi bölgeye gönderildi, ancak onun da şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.

Pentagon, Gazze'ye insani yardım kapsamında büyük bir deniz koridoru açmak için 320 milyon dolar harcandığını ve bin askeri personelin görevlendirildiğini belirterek, ABD'nin Gazze kıyılarında kargo gemilerinin gıda, su ve diğer malzemeleri boşaltması için geçici bir liman kurulacağını açıklamıştı.