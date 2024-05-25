ABD'nin, Gazze'ye gönderdiği yüzer iskele karaya oturdu
ABD'nin, insani yardım operasyonlarında yer alması için Gazze'ye gönderdiği 320 milyon dolarlık yüzer iskele, karaya oturdu.
ABD'nin, Gazze'ye yardım ulaştırmaya yönelik çabalarının bir parçası olarak bölgeye gönderilen yüzer iskele olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya vurdu.
320 milyon dolarlık olduğu belirtilen yüzer iskelenin, şiddetli rüzgar ve dalga sonucu karaya oturduğu bildirildi.
Denizde savrulan iskelenin, İsrail'in Aşdod sahilinde mahsur kaldığı kaydedildi.
An American ???? vessel used to unload humanitarian aid from ships into the Gaza Strip ???? via a floating pier disconnected from a small boat tugging it this morning due to stormy seas, leading it to get stuck on the coast of Ashdod, Israel ????— Saad Abedine (@SaadAbedine) May 25, 2024
Another ship was then sent to try and… pic.twitter.com/LSnMuLm1QX
Öte yandan, bunun üzerine karaya oturan iskeleye müdahale etmek için ABD Donanmasına ait bir gemi bölgeye gönderildi, ancak onun da şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturduğu bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden, 7 Mart'ta ordusunu, Gazze'ye yardımların girişi için sahile geçici liman inşa etmek üzere görevlendirdiğini duyurmuştu.
Pentagon, Gazze'ye insani yardım kapsamında büyük bir deniz koridoru açmak için 320 milyon dolar harcandığını ve bin askeri personelin görevlendirildiğini belirterek, ABD'nin Gazze kıyılarında kargo gemilerinin gıda, su ve diğer malzemeleri boşaltması için geçici bir liman kurulacağını açıklamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hepimiz kabul etmek zorundayız'
- 1 ay boyunca McDonald's yiyen belgeselci öldü
- Katili en yakını çıktı!
- Evlenmeyi hiç istemeyen 4 burç
- Torpilin pozu da çıktı!
- ‘Cemaatçiler benim yuvamı dağıttı’
- Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
- İmamoğlu veya Yavaş aday olacak mı?
- Bakan'dan mikrofona 'elle' müdahale
- A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!