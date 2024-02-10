Gölge ordu Blackwater'dan Biden'a rest: İşgal edilmekten bıktık

ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, "kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini" söyledi.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:45
Gölge ordu Blackwater'dan Biden'a rest: İşgal edilmekten bıktık
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Youtube'da "Off Leash With Erik Prince" adlı kanalda yayınlanan videoda "ABD-Meksika sınırının güvenliği" ve "düzensiz göçmen sorunu" gibi konularda değerlendirmeleri yer alan Prince, son dönemde gündeme gelen düzensiz göçmen sorununu eleştirdi.

Prince, "yönetimin ne demek olduğunun ve hangi ülkelerin iyi yönetildiğinin asıl konu" olduğunu belirtti.

Erik Prince, "Eğer dünyadaki bu ülkelerin çoğu kendini yönetemiyorsa o zaman bizim tekrar emperyal tavrımızı takınarak, bu ülkelere 'kendinizi yönetemiyorsanız biz yöneteceğiz' deme zamanımız geldi. Artık yeter. İşgal edilmekten bıktık" ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerinin Afrika'nın büyük bir kısmı için de geçerli olduğunu vurgulayan Prince, bu bölgelerdeki hükümetleri yolsuzlukla suçlayan açıklamalarda bulundu.

Sunucunun, "İzleyiciler 'Erik Prince yine sömürgecilikten dem vuruyor' diyecek" ifadesine Prince, "Kesinlikle" yanıtını verdi.


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