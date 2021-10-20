ABD'nin ilk trans oramirali Levine yemin etti
ABD'de Sağlık Bakanlığı Yardımcısı görevini sürdüren Rachel Levine, ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'nde oramiral olarak atanan ilk açık trans oldu
Başkan Joe Biden yönetimi salı günü, Amerika'nın 8 üniformalı hizmetinden birinde, ülkenin ilk açık trans oramiraline yemin ettirdi.
Halihazırda halk sağlığından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, koronavirüs veya doğal felaketler gibi sağlık krizlerine müdahale için hükümete bağlı sağlık çalışanlarını gönderen 6 bin kişilik ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'nde amiral oldu.
"LGBTQ+ BİREYLERİN AÇTIĞI YOLDAN İLERLİYORUM"
Independent Türkçe'de Josh Marcus imzasıyla yayımlanan habere göre Levine, salı günkü açıklamasında, "Kovid-19'un bu karanlık günlerinde bir yol gösterici olmaya hazır biçimde, size ve bu büyük ulusa hizmet için çalışarak bu üniformayla karşınızda duruyorum" dedi.
Amiral Levine ayrıca şunları söyledi: "Bu çok önemli bir fırsat. Yapabileceğim etki ve temsil ettiği şeyin tarihi doğası sebebiyle bu rolü üstlenmek bir onur. Benden önceki hem bilinen hem de bilinmeyen LGBTQ+ bireylerin açtığı yoldan ilerliyorum. Çeşitlilik bizi daha güçlü kılıyor."
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