ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilciliğine kim gelecek?
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilciliği görevine emlak zengini Steven Witkoff'u atayacağını duyurdu.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Witkoff'un dahil olduğu her projeyi ve toplumu, daha güçlü ve müreffeh hale getirdiğini belirtti.
Witkoff'u "saygın bir lider" diye nitelendiren Trump, onu Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak atayacağını açıkladı.
Trump, "Steve, barış için güçlü bir ses olacak ve hepimizi gururlandıracaktır" ifadesini kullandı.
Donald Trump'ın yakın aile dostlarından biri olarak bilinen Witkoff, "emlak zengini" olarak tanınıyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Witkoff, 15 Eylül'de Florida'da golf oynarken Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" sırasında Trump'ın yanındaydı.
Etiketler: #ABD #Donald Trump
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