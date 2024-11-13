Yayınlanma: 13.11.2024 - 09:29

Güncelleme: 13.11.2024 - 09:29

ABD'nin ekonomik gidişatıyla alakalı güçlü sinyal verecek olan veriler öncesinde, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

ABD ENLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu. Buna göre; ABD enflasyon verileri bugün saat 16.30'da açıklanacak.

ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öncesi, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin dün yayımladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi ekimde yüzde 2,9'a inerken, gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi yüzde 2,5'e ve 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi de yüzde 2,8'e geriledi.