‘ABD’nin seçim hamlesi’

Yayınlanma: 21.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.08.2024 - 04:00

Hamas yetkilileri, ABD’nin Gazze’de ateşkes için yürütülen müzakerelerin gidişatına ilişkin “pembe bir tablo” çizdiğini ancak durumun aslında bu şekilde olmadığını belirtiyor. Ateşkes için çabaladığını öne süren ABD’nin ise İsrail’in “kendini savunma hakkı” kılıfıyla ülkeye toplam değeri 20 milyar doları aşan yeni silah ve mühimmat satışına onay vermesi ise dikkat çekiyor.

ABD’nin müzakereler içerisindeki gerçekçiliğini Cumhuriyet’e değerlendiren ABD Uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay, görüşmelerde olmazsa olmaz noktanın bir “racon kesici güç” olduğunu ve bunun da olası bir ateşkeste taraflardan birinin şartlara uymaması olasılığında devreye girmesi gerektiğini ancak ABD’nin ise şu anda buna uygun konumda olmadığını söyledi. Küntay “Ateşkes sağlansa ve İsrail şartları yerine getirmese bugün arabulucu konumundaki ABD, İsrail’e baskı kurabilir mi? Hayır. Demek ki ateşkes, olsa da olmaz. ABD arabulucu özelliğini, güvenini kaybetti. Mevcut sürecin gidişatı Gazzeliler açısından ateşkese sebebiyet verecek altyapıyla uyuşmuyor. Buradan barış çıkacak mı? Çıkmayınca ABD devreye girecek mi? Hayır” dedi. ABD’nin 5 Kasım’da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin yaklaşması sebebiyle Ortadoğu’ya “barışı getirmek” istediğinin altını çizen Küntay, “Seçimlerde kritik eyaletlerden biri Wisconsin. Wisconsin, Arap nüfusunun en çok bulunduğu yerlerden. Mevcut yönetimin seçimlerden dolayı tek bir derdi var o da ‘Biz Ortadoğu’da barışı tesis ettik’ imajını oturtmak. Seçimlerde 1 puan etkilesin, en azından seçimlere bir etki yapsın” değerlendirmesinde bulundu.