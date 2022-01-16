ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir kişi sinagogdakileri rehin aldı

Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 saat önce bir sinagogdaki kişilerin rehin alındığını bildirdi. Beth İsrail Sinagogu’nda sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında sinagogda bulunanlar silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. Haham dahil içerideki herkesi rehin aldığı, olaya SWAT ekibinin müdahil olduğu ifade edildi. Yerel kaynaklara göre, rehin alınan 4 kişiden biri, saatler sonra serbest bırakıldı. Teksas Valisi Greg Abbott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarımız karşılık buluyor. Sinagogdaki rehinelerden birisi yaralanmadan kurtarıldı. Hala 3 rehine var. Colleyville Belediye Başkanı ile konuştum ve eyalet düzeyinde tam desteğimizi teklif ettim" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.