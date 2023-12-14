ABD'nin Türkiye Büyükelçisi'nden İncirlik'te sıcak mesajlar

Yayınlanma: 14.12.2023 - 11:33

Güncelleme: 14.12.2023 - 11:37

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey L. Flake, İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret ederek, ABD'li askerler ile bir araya geldi.

Büyükelçi Flake'e, ABD'nin Adana Konsolosu Catherine J. Westley de eşlik etti.

Flake, İncirlik'teki ABD'li çalışanlarının Türkiye ile güvenlik ortaklığı ve Adana'daki ABD Konsolosluğu ile tüm hükümet işbirliğinin önemini dile getirdi.

Flake, Türkiye ile ilişkilerden memnun olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Burada temsilci olmak benim için bir onur ve Türk hükümetiyle olan ilişkimizden gurur duyuyorum. Türkiye, 71 yıldır NATO'nun gururlu bir üyesidir ve bölgedeki NATO misyonlarına katkıda bulunmuştur. Türkler her zaman NATO misyonlarını üstlenmeye isteklidir ve bu temelde onlarla olan ilişkimizi takdir ediyoruz.”