Abdulfettah Sisi ile Vladimir Putin görüştü
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Putin ile Libya'daki krizin çözümünü ele aldı. Sisi, Moskova yönetimi ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.
Libya’da gözler ertelenen seçimlerin ne zaman yapılacağına çevrilirken gelişmeler Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinin de gündemindeydi.
Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sisi, Putin’i telefonla aradı. Görüşmede “Mısır ile Rusya’nın, Libya’daki krizin çözümü ve terör örgütleri ile silahlı milislerle mücadele için karşılıklı çalışma, koordinasyonu artırma konusunda mutabık kaldığı” ifade edildi. Taraflar iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi arzusunu da ifade etti. Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu’nun Kasım 2020’deki toplantılarında ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021’de yapılmasına karar verilmişti. Ülke, seçime gitmeye hazırlanırken Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 22 Aralık’ta başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022’ye ertelenmesini önermişti. Seçim Komisyonu erteleme kararının, “teknik, anayasal ve güvenlik konularındaki raporlar üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından alındığını” belirtmişti.
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