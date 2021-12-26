Kremlin'den dikkat çeken Putin ve Biden açıklaması

26 Aralık 2021 Pazar, 18:23

Rossiya 1 televizyonunda konuşan Peskov, “Şunda anlaşalım, Başkan Biden ve Devlet Başkanı Putin, bu gezegendeki en deneyimli politikacılar” ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre; Rusya ve ABD liderleri arasında çok iyi bir diyalog tesis edildiğini kaydeden Peskov, “Yani görüştüklerinde kesinlikle yapıcı, iş ortamına çok uygun ve çok saygılı bir şekilde bakış açılarımızın taban tabana farklı olduğu noktaları birbirlerine aktarıyorlar. Dolayısıyla fikir ayrılıkları konuşmanın saygı çerçevesi dışında geçmesi anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Peskov, Biden’ın Putin ile ilgili daha önce söylediği olumsuz ifadeler hakkında özür dileyip dilemediği sorusunu yanıtlamadı.

"İki lider arasında insani bir sempati oluştu mu?" sorusu karşısında da, “Bu sempati mi bilmiyorum ama dünyanın en büyük iki devletinin liderleri görüşürken birbirlerine karşı başka türlü konuşamaz” ifadelerini kullanan Kremlin Sözcüsü, Putin ve Biden’in tıpkı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi gibi dünyanın en deneyimli politikacıları arasında olduğunu kaydetti.

"NATO'NUN GENİŞLEMESİ RUSYA İÇİN BİR ÖLÜM KALIM MESELESİDİR"

NATO'nun doğuya ilerlemediği konusunda Batı'nın devam eden aldatmacası nedeniyle Rusya'nın güvenliğinin tehdit altında olduğuna dikkat çeken Peskov, güvenlik garantisi almanın Moskova için artık bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini vurguladı.

Kremlin Sözcüsü, “Son yirmi yılda, belki daha da fazla bizi düzenli olarak aldattılar ve bu aldatmacanın sonucu olarak güvenliğimizin tehdit altında, NATO’nun hem siyasi, hem de askeri altyapısının sınırlarımıza doğru daha da genişlemesinin tehdidi altında olduğu bir duruma geldik. Ve bu bağlamda NATO, Ukrayna gibi ülkelere, Sovyetler Birliği topraklarında bulunan diğer ülkelere yayılıyor" ifadelerini kullandı.

Sunucunun, “Moldova, Gürcistan” demesi üzerine Peskov, “Bu artık bizim için bir ölüm kalım meselesidir” ifadelerini kullandı.