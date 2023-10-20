ABD'ye ait diplomatik misyon merkezine roketli saldırı

Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir roket saldırısı, ABD askeri, diplomatik ve sivil personelinin bulunduğu havaalanı yakınlarında yer alan Bağdat Diplomatik Destek Merkezi'ni hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:05
ABD'ye ait diplomatik misyon merkezine roketli saldırı
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Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar devam ediyor. 

ABD askeri, diplomatik ve sivil personelinin bulunduğu Bağdat Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki Bağdat Diplomatik Destek Merkezi'ne roket saldırısı girişiminde bulunuldu.

CNN'e konuşan ABD'li yetkili, roketlerden birinin savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu, ikincisinin ise boş bir depolama tesisine isabet ettiğini söyledi. 

Yetkili, saldırının gece saatlerinde 02:50 sularında gerçekleştiğini belirtirken, olayda kimsenin yaralanmadığını söyledi.


ABD ırak

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