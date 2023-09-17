ABD’ye ait silah ve mühimmat, İran'da ele geçirildi: 'Mahsa Amini...'

İran'da kaçak yollarla ülkeye sokulan ve Mahsa Amini protestolarında kullanılması planlanan ABD’ye ait 6 bin adet elektrik şok cihazı ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:27
ABD’ye ait silah ve mühimmat, İran'da ele geçirildi: 'Mahsa Amini...'
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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde kaçak yollarla ülkeye sokulan çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, ülkenin güneyinde bulunan Bender Hemir bölgesi savcılığı ve güvenlik güçleri ile koordineli bir şekilde yapılan çalışmalar sonucunda ülkenin kara sularına girmeye çalışan ve Mahsa Amini gösterilerinde kullanılmak üzere içerisinde kaçak mühimmatın bulunduğu bir tekneye el koyulduğunu duyurdu.

Kahramani, “Güvenlik güçleri, ABD'ye ait 6 bin adet elektrik şok cihazı ile çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi” dedi. Söz konusu teknenin İran karasularına girmeden güvenlik güçleri tarafından takibe alındığını belirten Kahramani, “Söz konusu tekne İran kara sularına girer girmez Bender Hemir civarında tespit edilerek ele geçirildi. Bu konu hakkında 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, yine konuyla alakalı diğer faillerin yakalanması için gerekli soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.


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