ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu
ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde vurulduğu bildirildi.
BBC'nin haberine göre, olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede meydana geldi.
Emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.
Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.
Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
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