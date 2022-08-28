ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde vurulduğu bildirildi.

AA
28 Ağustos 2022 Pazar, 17:58
ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu
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BBC'nin haberine göre, olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede meydana geldi.

Emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.


ABD Hollanda Hollanda Savunma Bakanlığı

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