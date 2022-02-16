ABD'ye Meksika'dan avokado ithalatı durduruldu

16 Şubat 2022 Çarşamba, 10:32

Dünyanın önde gelen avokado üreticisinin, Meksika'dan ABD'ye avokado ithal etmesi geçici olarak yasaklandı.

Associated Press (AP)'e göre Tarım Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, ithal avokado talebine rağmen, ABD hükümeti ABD pazarına erişimi olan tek eyalet Michoacán'daki ABD'li bir bitki güvenlik müfettişinin resmi cep telefonuna tehdit mesajı almasının ardından "bir sonraki duyuruya kadar" yasağı ilan etti.

Bakanlık, "ABD sağlık yetkilileri kararı Uruapan, Michoacán'da teftişler yürüten yetkililerinden birinin resmi cep telefonuna tehdit mesajı almasının ardından verdi" dedi.

MICHOACAN SAVAŞ ALANI

AP'nin bildirdiğine göre, Michoacán, avokado yetiştiricilerinin gasp yaşadığı, uyuşturucu kartellerini savaş alanları oldu.

COVID-19 nedeniyle tedarik zinciri ve hasatla ilgili zorluklara rağmen, Meksika Tarım İşleri Ofisi, Michoacán'dan yapılan üretim ve ihracatın bu yıl artmasının beklendiğini bildirdi.

Departman yıllık raporunda, "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Meksika tarımsal ticareti, uygulanmasından bu yana Meksika avokado ticaret değerlerinin yüzde 455'in üzerinde artıyor" dedi.

Meksika Avokado Enstitüsü'ne göre, son birkaç on yılda yerli avokado üretimi yüzde 45'ten fazla düştü. Kuruluş, ABD'deki avokado tüketiminin 1998'den 2017'ye kadar 1,5 pounddan 7,5 pound'a fırladığını bildirdi.