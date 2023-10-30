ABD'ye üstü kapalı tehdit: Merhamet göstermeyeceğiz
Çin Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) Başkan Yardımcısı Zhang Yuxia, Çin ordusunun Tayvan'ı Çin'den koparmaya çalışanlara “merhamet göstermeyeceğini” söyledi.
Çin Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) Başkan Yardımcısı Zhang Yuxia, Xiangshan Güvenlik Forumu'nun açılış töreninde konuştu.
Zhang, “tek Çin” ilkesini vurgulayarak, “Tayvan, Çin'in temel çıkarlarının başında gelmektedir ve 'tek Çin' ilkesi uluslararası toplumun ortak mutabakatıdır” diye konuştu.
Zhang, Çin ordusunun Tayvan'ı Çin'den koparmaya çalışanlara “merhamet göstermeyeceğini” söyledi.
Zhang, “Kim ve ne şekilde olursa olsun Tayvan'ı Çin'den koparmak isterse, Çin ordusu bunu asla kabul etmeyecek ve merhamet göstermeyecektir” dedi.
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