Çin'den Ortadoğu'da kapsamlı konuşlanma!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 12:02

Güncelleme: 22.10.2023 - 13:05

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürerken, uluslararası raporlar "Çin donanmasının Orta Doğu'da altı savaş gemisi konuşlandırdığını" öne sürdü.

Sputnik International'da yer alan haberde, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 44. deniz eskort görev gücü, Mayıs ayından bu yana bölgede bulunan savaş gemileri ile Umman donanmasıyla ortak tatbikatlar yapıyordu. Gemiler arasında bir güdümlü füze destroyeri, bir entegre ikmal gemisi ve bir de fırkateyn bulunuyordu" ifadeleri yer aldı.

"MUSKAT'TAN AYRILDI"

Çin devlet medyası ise savaş gemilerinden oluşan bir görev gücünün, belirtilmeyen bir varış noktasına doğru yola çıkmak üzere cumartesi günü Umman Sultanlığı'nın Arabistan yarımadasının güneydoğu sahilindeki başkenti Muskat'tan ayrıldığını duyurdu.

Haberlerde, "İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürerken, 6 Çin gemisinin Orta Doğu'da faaliyet yürüttüğü bilgisi verildi."

Çin, mayıs ayında Sudan'dan binden fazla Çinli, Brezilyalı ve Pakistanlıyı tahliye etmek için bölgeye "052D" tipi bir destroyer göndermişti.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vang Yi, Malezyalı meslektaşı Zambry Abdul Kadir ile telefonda görüşmesinde İsrail ile Filistin arasındaki süregelen çatışmaya dair fikir alışverişinde bulundu.

Çin'in masum sivillere zarar veren, uluslararası hukuku ihlal eden her tür saldırıya karşı olduğunu belirten Vang, "Filistin sorununda daima barışın, uluslararası hukukun, Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerinin yanındayız" ifadesini kullandı.

Vang, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile Körfez İşbirliği Konseyi'nin (GCC), Gazze Şeridi'ndeki duruma dair "ortak açıklamasını" desteklediğini vurgulayarak, "Savaş ve barış söz konusu olduğunda tüm taraflar jeopolitik değerlendirmeleri bir tarafa bırakmalı, vicdana bağlı kalmalı ve savaşa en kısa sürede son verecek bir uluslararası uzlaşmayı sağlayarak daha büyük insani felaketleri önlemeli" değerlendirmesini yaptı.

ABD ASKERİ DESTEĞİNİN ÇAPI

Öte yandan ABD, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği sürpriz saldırının ardından harekete geçerek Gazze açıklarında büyük bir deniz gücü konuşlandırmıştı.

İsrail makamları, acil durumlarda kullanılmak üzere 2 milyar dolar değerinde ABD mühimmatının tedarik edildiğini duyurmuştu.

İşte, ABD'nin çatışmalar sonrası İsrail'e sağladığı askeri yardımın çapı:

ABD Donanması'nın bugüne kadarki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisisi USS Gerald R. Ford , pek çok savaş uçağına ev sahipliği yapıyor.

, pek çok savaş uçağına ev sahipliği yapıyor. Bölgede konuşlandırılan Ticonderoga sınıfı bir güdümlü füze kruvazörü olan USS Normandy ise kara hedefleri ya da uçaklara veya kendisine yönelen füzelere karşı etkili olduğu biliniyor.

sınıfı bir güdümlü füze kruvazörü olan ise kara hedefleri ya da uçaklara veya kendisine yönelen füzelere karşı etkili olduğu biliniyor. Dört adet Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyer de filoda bulunuyor. USS Ramage, USS Carney, USS Roosevelt ve USS Thomas Hudner destroyerleri hem saldırı hem de savunma amaçlı kullanılıyor.

sınıfı güdümlü füze destroyer de filoda bulunuyor. destroyerleri hem saldırı hem de savunma amaçlı kullanılıyor. ABD'nin bölgeye sevk ettiği hava gücü içinde F-35, Stealth Fighter (Hayalet savaş uçakları...), F-15, F-16 ve deniz saldırılarının yanı sıra tanklar gibi zırhlı kara hedeflerine karşı da kullanılabilen A-10 savaş uçakları bulunuyor.

3000 DENİZ PİYADESİ

Bütün bunlara ek olarak İsrail'in önleme uçakları ve hassas güdümlü mühimmat talep ettiği bildirildi.

Önleyicilerin İsrail'in uçuş halindeki roketleri hedef alan Demir Kubbe savunma sistemine katkıda bulunacağı açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu kuvvetlerin yanı sıra bölgeye 3000 deniz piyadesi de sevk edildiği bilgisini basınla paylaştı.