ABD'yi sarsan uçak kazasında flaş iddia: Yolcular arasında Rus paten yıldızları da var

Yayınlanma: 30.01.2025 - 12:56

Güncelleme: 30.01.2025 - 13:17

30 Ocak'ta yerel saatle 21:00 (TSİ 05:00) sularında, 5342 sefer sayılı uçak Kansas'tan Washington DC'ye 60 yolcu ve dört mürettebat taşırken ABD Ordusuna ait Black Hawk tipi bir helikoptere çarptı. Kazadan kurtulan olmadığı bildirildi.

Kazada hayatını kaybedenler arasında Rus dünya şampiyonları Yevgenia Shishkova ve Vadim Naumov'un da bulunduğu bildirildi.

The Wichita Eagle'ın, US Figure Skating'e dayandırdığı habere göre, yolcular arasında en iyi çocuk patenciler için bir eğitim programı olan Ulusal Gelişim Takımı'ndan sporcular, antrenörler ve aile üyeleri de bulunuyordu.

Haberde, kentin geçen hafta bu spor dalında ulusal şampiyonaya ev sahipliği yaptığı ve bazı seçkin genç sporcuların burada ileri seviye derslere katıldığı belirtildi.

Basında çıkan haberlere göre, patencilerden bazılarının Rusya ile bağlantıları var. TASS'a göre 1994 dünya şampiyonası çiftler yarışmasını kazanan evli bir çift olan Yevgenia Shishkova ve Vadim Naumov da uçaktaydı.

Eşi ve partneri Valery Spiridonov ile birlikte birçok Sovyet ve uluslararası paten etkinliğinde madalya kazanan Inna Volyanskaya'nın da uçakta olduğu bildirildi.

Bazı yayın organları genç sporcuların çoğunun Rus-Amerikan artistik patinaj topluluğundan geldiğini iddia etti.