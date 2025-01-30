ABD’li Türkiye karşıtı eski Senatör Menendez’e rüşvet suçundan hapis cezası

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:07

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:09

ABD’de yolsuzluk ve rüşvetten suçlu bulunan eski New Jersey Senatörü Bob Menendez’in cezası belli oldu. Türkiye karşıtlığıyla bilinen 71 yaşındaki Menendez, rüşvet karşılığında siyasi nüfuzunu ABD’li iş adamları ve Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manhattan’da görülen mahkemede Yargıç Sidney Stein, Menendez’in hapis cezasının 6 Haziran’da başlamasına ve 18 Mart’ta eşi Nadine Menendez’in yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanacağı mahkemeye katılabileceğine hükmetti.

Yargıç Stein kararı açıklarken yaptığı konuşmada, “Başarılı ve güçlüydünüz. Siyasi sistemimizin zirvesindeydiniz. Bir yere yolunuzu kaybettiniz. Sizi bu suçları işlemeye iten şeyin ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

Stein, Menendez’in cezası verilirken, kamuoyunun büyük güven duyduğu bir pozisyonda bulunan bir memur olduğu gerçeğinin hesaba katılması gerektiğini ifade etti.

Menendez’le aynı davada yargılanan iş adamı Fred Daibes 7 yıl, Wael Hana ise 8 yıl hapis cezası aldı.

EVİNDEN ÇIKANLAR

ABD Senatosu’nun eski Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez hakkında hazırlanan iddianamede, siyasi nüfuzunu New Jersey’den iş adamları ve Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı belirtilmiş, rüşvet olarak nakit para, külçe altınlar, lüks bir araç ve çok sayıda değerli eşya aldığı ifade edilmişti.

Menendez’in evinde yapılan aramada çoğu giysilerde ve dolaplarda saklanmış yaklaşık 500 bin dolar nakit paranın yanı sıra 13 külçe altın bulunmuştu.

Savcılar Menendez için 15 yıl hapis cezası talep etmişti.

Bob Menendez Temmuz 2024’te mahkeme jürisi tarafından 16 ayrı suçtan suçlu bulunmuş, Jürinin kararının ardından Ağustos ayında görevinden istifa etmişti.

TÜRKİYE KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

2019’da sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınması" karar tasarısının Genel Kurul’da oylanmasını talep eden Menendez’in eski ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk kez "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasında rol oynadığı iddia edilmişti.

2016’da dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya mektup yazarak Türkiye’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne karşı saldırgan davrandığını ileri süren Menendez, Doğu Akdeniz’deki varlığından dolayı Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep etmişti. Menendez’in ayrıca Türkiye’ye F-16 satışına karşı çıktığı biliniyor.