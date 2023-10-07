Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e 150 roket atıldı!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 21:42

Güncelleme: 07.10.2023 - 21:42

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok katlı bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.

Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'den atılan bir roketin Tel Aviv kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu bina çöktü.

İsrail sivil savunma ekipleri, enkazdan iki kişiyi kurtardı.

Tel Aviv çevresindeki Holon, Bat Yam ve Givatayim yerleşim yerlerine de roket isabet ettiği belirtildi.