Hamas, İsrail askerini İHA ile vurdu

Yayınlanma: 07.10.2023 - 16:20

Güncelleme: 07.10.2023 - 16:20

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nu sürdürüyor.

El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ne komşu İsrail yerleşim yerlerinden askeri araçların arasında bulunan İsrail askerlerini hedef aldı.

Yayınlanan videoda, insansız hava aracından bırakılan mühimmatla İsrail askerlerinin vurulduğu görüldü.

Yaralanan asker, diğer asker tarafından sürüklenerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Başka bir videoda ise İsrail'e ait askeri bir noktanın vurulduğu görüldü.

Ayrıca Doğu Kudüs'te İsrail'e ait bir polis merkezinden alevler yükseldi.