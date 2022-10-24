AB'nin 18 yaşındaki gençlere vereceği 35 bin tren bileti için yarın son gün
Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin de içinde olduğu çok sayıda ülkeden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa ülkelerini keşfetmeleri için vereceği ücretsiz tren biletlerini elde etme şansı yarın bitiyor.
Avrupa'da geçerli tren biletleri, Erasmus+ programı içinde yer alan "DiscoverEU" adlı girişim kapsamında dağıtılacak.
Biletleri kazanmak için internetteki "Avrupa Gençlik Portalı" üzerinden yapılabilen başvurular, 25 Ekim öğle saatinde sona erecek.
Ücretsiz biletler için 1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş kişiler başvuru yapabiliyor. Kazanmak için 5 kısa soru ile bir yedek sorunun cevaplanması gerekiyor.
Başvuru yapan kişinin koduyla 3 arkadaşı daha başvuruda bulunabiliyor. Böylece 4 arkadaş birlikte gezme şansı yakalayabiliyor.
Biletler, 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında en fazla 30 gün kullanılabilecek.
Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı 18 yaşındaki gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor.
Aynı program kapsamında gelecek yıl da gençlere 35 bin ücretsiz bilet verilecek. Gelecek yılın ilk yarısında 18 yaşına girecek kişiler, Mart 2023'te ücretsiz tren bileti için başvuru yapabilecek.
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