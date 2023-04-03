Aborjin liderlerinden Galarrwuy Yunupingu kimdir? Yunupingu neden hayatını kaybetti?

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:17

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:17

Avustralya'nın en etkili Aborijin liderlerinden ve Aborijin toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı Avustralya Nişanı madalyasına sahip olan Galarrwuy Yunupingu yaşamını yitirdi. Yunupingu'nun yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

GALARRWUY YUNUPİNGU KİMDİR?

Galarrwuy Yunupingu, 30 Haziran 1948'de Avustralya' doğdu. kariyeri boyunca Avustralya'da Yerli toprak hakları mücadelesine katılan Aborjin Avustralya topluluğunun lideriydi. Kuzey Bölgesi'ndeki Arnhem Ülkesinden Gumatj klanından bir Yolngu adamıydı. Yunupingu, 1978'de 'Yılın Avustralyalısı' seçilmişti. Yunupingu, Kuzey Toprakları Konseyi'nin kurulmasına ve Aborijin Avustralyalılar için en üst düzey savunuculuk organlarından biri olan Yothu Yindi Vakfı'nın kurulmasına yardımcı oldu ve Aborijin toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı 1985'te Avustralya Nişanı madalyası aldı.

GALARRWUY YUNUPİNGU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Galarrwuy Yunupingu, Kuzey Bölgesi'nde geçirdiği uzun bir hastalığın ardından 74 yaşında hayatını kaybetti.

GALARRWUY YUNUPİNGU'NUN ÖZEL YAŞAMI

Galarrwuy Yunupİngu, bir çocuk sahibiydi.

''BÜYÜK BİR LİDER''

Galarrwuy Yunupingu'nun ölümünün ardından Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Yunupingu'yu "büyük bir lider ve devlet adamı" şeklinde niteleyerek, "O şimdi başka bir yerde yürüyor, ancak bu dünyada takip etmemiz için çok büyük ayak izleri bıraktı." ifadelerini kullandı.