Fransız Bakan Marlène Schiappa kimdir? Marlène Schiappa kaç yaşında?

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:17

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 14:18

Fransız Bakan Marlène Schiappa, Playoby dergisine verdiği pozla gündem oldu. Başbakan Elisabeth Borne'un, bakanı arayıp durumdan rahatsız olduğunu dile getirmesinin ardından Schiappa, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Schiappa, paylaşımında ''Gericiler ve ikiyüzlülerin hoşuna gitse de gitmese de Fransa'da kadınlar özgürdür.'' ifadelerini kullandı. Marlène Schiappa'nın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

MARLÈNE SCHİAPPA KİMDİR?

Marlène Schiappa, 18 Kasım 1982'de Fransa'nın Paris şehrinde doğdu. Schiappa, Claude-Bernard lisesinde eğitim gördü ve burada bakaloryasını (ekonomi ve sosyal alanda) aldı. Sorbonne'da bir yıl Coğrafya okudu. Gece okulunda iletişim eğitimi aldı ve böylece Grenoble Üniversitesi tarafından onaylanmış bir lisans derecesi aldı.

Schiappa, 2007 yılında reklam şirketi Euro RSCG'de çalışmaya başladı ve aynı yıl "Les Pasionarias" adlı internet dergisini kurdu. 2008'de ise çalışan anneler için "Maman travaille" (Anne çalışıyor) adlı bir blog yazmaya başladı, blogun sağladığı başarının sonrasında (günde yaklaşık 8.000 ziyaretçi, 2008 ile 2014 arasında 8 milyondan fazla ziyaretçi) çalışan annelerin siyasette değişiklik önerilerini bir araya getirmelesini amaçlayan bir sanal ağ kurdu. İlk kızının doğumundan sonra ise reklamcılığı bıraktı ve annelik ve feminizm temalı romanlar yazmaya başladı. 17 Mayıs 2017 - 3 Temmuz 2020 tarihlerinde 2. Édouard Philippe Hükûmetinde Kadınlar ve Erkekler Arasında Eşitlikten Sorumlu Devlet Sekreteri olarak görev almıştır.

Jean Castex Hükûmetinde 6 Temmuz 2020-16 Mayıs 2022 arasında Vatandaşlıktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

MARLÈNE SCHİAPPA'NIN ÖZEL YAŞAMI

Marlène Schiappa, 2006'da Cédric Bruguière'le evlendi. Çiftin evlilikleri 2023'de sonlandı.