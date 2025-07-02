Aborjinler, Avrupalı ​​yerleşimciler tarafından soykırıma uğradı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde kurulan özel bir komisyon, Avrupalı yerleşimcilerin yerli Aborjin halkına karşı soykırım suçu işlediği sonucuna ulaştı.

Parlamentoya sunulan raporda, kitlesel cinayetler, bulaşıcı hastalıklar, cinsel şiddet, çocukların zorla alıkonulması ve zorunlu asimilasyon politikaları, Aborjin halkının neredeyse tamamen yok olmasına neden olan başlıca etkenler olarak sıralandı.

Komisyon raporu, açık bir ifadeyle şu sonuca varıyor:

“Bu bir soykırımdır.”





TAZMİNAT VE TOPRAKLARIN İADESİ TALEP EDİLDİ

Komisyon, tarihi adaletsizliklerin telafisi için hükümete bir dizi öneride bulundu. Bu öneriler arasında, Aborjinlere ekonomik tazminat ödenmesi ve atalarına ait toprakların iade edilmesi gibi talepler öne çıkıyor.

Victoria Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, komisyona teşekkür ederek, hükümetin rapordaki önerileri “dikkatle inceleyeceğini” ifade etti.

Allan, "Bu bulgular acı gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor ve Victoria’daki tüm halklar için daha iyi bir gelecek inşa etmenin zeminini oluşturuyor" dedi.

1788 yılında ilk Avrupalı yerleşimciler Avustralya’ya ulaştığında kıtada yaklaşık 500 bin Aborjin yaşıyordu. Bugün ise Aborjinler, 26 milyonluk Avustralya nüfusunun yalnızca %3,8’ini oluşturuyor.

Devletin tüm çabalarına rağmen, yerli halk ile geri kalan nüfus arasında sağlık, yaşam süresi ve refah düzeyi açısından büyük uçurumlar sürüyor. Aborjinler, ortalama olarak Avustralyalılardan sekiz yıl daha az yaşıyor. Ayrıca, cezaevlerinde tutulan mahkûmlar arasında Aborjin oranı sürekli artıyor.





"KOLONYAL MİRAS BUGÜN DE ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Komisyon, mevcut eşitsizliklerin doğrudan sömürge dönemi politikalarının ve devlet eliyle uygulanan dışlayıcı sistemlerin bir sonucu olduğunu vurguladı.

Raporun sonuç bölümünde şu ifadeye yer verildi:

“Bugünkü ekonomik eşitsizlikler ve refaha ulaşmadaki engeller, doğrudan kolonyal uygulamaların ve devlet destekli dışlamanın bir mirasıdır.”