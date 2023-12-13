'Acil destek çağrısı...' Ukrayna: Savaşı kaybedebiliriz

Yayınlanma: 13.12.2023 - 12:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 12:00

ABD'nin Ukrayna'ya destek paketinin Senatodan geçip geçmeyeceği tartışmaları sürerken Washington'ı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kongre liderlerinden acil destek istedi.

Aksi durumda savaşı kaybedebileceklerini belirten Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi öncesinde ülkesine acil destek istemek için Senato ve Temsilciler Meclisinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde önce Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve bazı senatörlerle görüşen Zelenskiy, burada savaşın gidişatına ilişkin son durumu değerlendirdi ve askeri desteğe acil şekilde ihtiyaç duyduklarını anlattı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Schumer, "Devlet Başkanı Zelenskiy şunu net bir şekilde dile getirdi: 'Destek gelmezse kaybedebiliriz. Eğer biz kaybedersek Putin kazanır, bu da ABD için oldukça tehlikeli bir durum olur.' Ancak yardım alırsa bu savaşı kazanabilir" dedi. Zelenskiy'nin askeri anlamda ülkesinin hangi ekipmanlara ne kadar acil şekilde ihtiyaç duyduğunu anlattığını aktaran Schumer, ABD Kongresinin iki kanadının da Ukrayna'ya destek konusunda birlikte ve hızlı şekilde hareket etmesinin elzem olduğunu vurguladı.