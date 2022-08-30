'Acil doğum servislerini kapatması' tepki çekmişti: Portekiz Sağlık Bakanı Temido istifa etti
Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido, acil doğum servislerini geçici olarak kapatma kararı almasının ardından oluşan tepkiler sonrası istifa etti.
Acil doğum servislerini geçici olarak kapatma kararı alan ve ardından tepkilerin odağı haline gelen Portekiz Sağlık Bakanı Marta Temido, istfa ettiğini açıkladı. Bakanın istifası hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "Temido, bu şartlarda çalışma hayatına devam edemeyeceğini fark etti" ifadelerini kullandı.
Bakan Temido'nun istifasını kabul eden Portekiz Başbakanı Antonia Costa ise, Temido'ya özellikle Covid-19 salgınındaki aşılama kampanyasında gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür etti.
YETERLİ DOKTOR YOK
Portekiz hükümeti, özellikle yaz tatillerinde ve hafta sonlarında birçok hastanede yeterli doktor bulunamadığı için acil doğum servislerini geçici olarak kapatma kararı almıştı.
Muhalefet partileri ve halk tarafından tartışılan karar sebebiyle, çok sayıda hamile kadın risk alarak uzak mesafede bulunan hastanelere gitmek zorunda kalmıştı.
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