Portekiz işçi göçü almak istiyor

21 Ağustos 2022 Pazar, 07:00

Bakan Silva, Portekiz'in güneyindeki Lagoa şehrinde düzenlenen 41. El Sanatları, Turizm, Tarım, Ticaret ve Sanayi Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ülkede "aktif nüfusu önemli ölçüde artırma ihtiyacı" bulunduğunu kabul ederek, bunun "ülkenin kalkınmasında son derece önemli olduğunu" söyledi.

Bakan, Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu ülkelerinden işçilerin girişini kolaylaştırmanın yanı sıra, Portekiz'in "işgücü fazla olan Fas, Hindistan ve Endonezya ile başka anlaşmalar" da yapmakta olduğunu belirtti. Silva, Portekiz nüfusunun kendini gerekli hızda yenilemediğini ifade ederek, Portekiz'in "demografik gerileme sürerken ekonomiyi geliştiremeyeceğini" vurguladı. Portekiz'de 2021'de yapılan sayıma göre ülkenin nüfusu son on yılda 214.286 kişi azaldı.