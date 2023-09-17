'Acil durum' ilan edilen adayı ziyaret etti: 'İtalya, büyük baskı altına alındı'

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göçmen sorunuyla gündeme gelen İtalya’nın Lampedusa Adası’nı ziyaret ederken, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İHA
Yayınlanma: 17.09.2023 - 15:39
'Acil durum' ilan edilen adayı ziyaret etti: 'İtalya, büyük baskı altına alındı'
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kaçak göçmen sorununun büyüdüğü İtalya’nın Lampedusa Adası’na bugün ziyarette bulundu.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin küçük botlarla yapılan göçler nedeniyle Avrupa Birliği’ne (AB) çağrıda bulunmasının ardından adaya gelen Leyen burada Meloni ile ortak basın toplantısı düzenledi.

“İtalya’nın büyük baskı altına alındığını” ifade eden İtalya Başbakanı, sorunun sadece İtalya tarafından çözülemeyeceğini, şu anda sadece İtalya ve İtalya’ya sınır ülkelerinin sorunu olarak görülse de yakında tüm AB ülkelerini etkileyeceğini sözlerine ekledi.

AB Komisyonu Başkanı Leyen ise, Lampedusa halkını göçmenlere verdikleri destekten ötürü överken, göçmenleri adadan çıkarmak için AB desteğinin artacağını ve yasa dışı göçe olanak sağlayan insan kaçakçılarına karşı mücadelenin hızlanacağını ifade etti.

İtalya’nın güneyindeki yaklaşık 6 bin nüfüslu Lampedusa Adası’na son 3 günde 8 bin kaçak göçmen giriş yapmış, İtalyan Kızıl Haçı’nın dün yaptığı açıklamada, 400 kişilik göçmen kabul merkezinde 2 bin 500 kişiyle ilgilenildiği açıklanmıştı.


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