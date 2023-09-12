İtalya'dan Libya'ya dayanışma mesajı: Sivil savunma ekiplerini harekete geçirdik

Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:25

Güncelleme: 12.09.2023 - 12:25

Libya'da 3 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açan fırtına ve sel felaketine ilişkin Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Meloni, Libya'nın doğusunda Daniel fırtınasının yol açtığı ölüm, yaralanma ve büyük maddi hasarı acıyla öğrendi. İtalya, mağdurların ailelerine ve Libya halkına tüm yakınlığını ve dayanışmasını ifade ediyor. Bu acil durumdan etkilenen Libya'ya mümkün olan en iyi şekilde yardımcı olabilmek için Sivil Savunmayı harekete geçirdi" ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı Guido Crosetto da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, depremin vurduğu Fas için yaptıkları gibi "Daniel" fırtınasının etkili olduğu Derna kenti için yardım teklifinde bulunduklarını açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de dün "X" platformundan İtalya'nın Libya'ya yardıma hazır olduğu mesajını vermişti.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Sağlık Bakanı" Osman Abdulcelil, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısının 3 bini geçtiğini açıklamıştı.

Libya'daki Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi, sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulunmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti, dün olağanüstü kabine toplantısı düzenlemiş, afetten etkilenen bölgelere yardım yapılmasını da içeren bir dizi karar almıştı.

Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğu ifade edilmişti.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.