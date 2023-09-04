İtalya Dışişleri Bakanı'ndan Putin-Erdoğan görüşmesi yorumu

Yayınlanma: 04.09.2023 - 09:54

Güncelleme: 04.09.2023 - 09:54

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Antonio Tajani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bugün Soçi'de yapılacak görüşmeyi "önemli" olarak nitelendirdi.

Tajani, "Toplantı önemli ve Ukrayna'daki savaşla ilgili tüm konularda bir anlaşmaya varmak için her şeyin yapılması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Tajani, tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasının "barışa doğru küçük bir adım" olabileceğini kaydetti.