Açlık grevindeki eyalet bakanı hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 25.06.2024 - 14:51

Güncelleme: 25.06.2024 - 14:51

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, muhalefetteki "Sıradan Halkın Partisi (Aam Aadmi Partisi-AAP)" milletvekili Sanjay Singh, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Singh, Delhi'deki su krizi nedeniyle açlık grevinde olan, sadece "Atishi" ismini kullanan bakanın, şekerinin düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Atishi'nin sağlık problemleri nedeniye açlık grevini sonlandırdığını aktaran Singh, eyalet bakanının durumunun stabil olduğunu ve hızla iyileşmesi için dua ettiklerini kaydetti.

Singh, eyaletin "hak ettiği" su payının verilmesi için Başbakan Narendra Modi'ye mektup yazacağını dile getirerek konunun AAP ve müttefikleri tarafından da gündeme getirileceğini söyledi.

Delhi Eyaleti Su İşleri Bakanı Atishi, Haryana eyaleti yönetimini rekor sıcaklıkların yaşadığı kentin su payını kısıtlamakla suçlamıştı.

Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderdiğindeki Haryana yönetimi ise suçlamaları reddederek Delhi idaresine, krizi yönetemediği suçlamasında bulunmuştu.

Atishi de kente ilave su sağlanması çağrısıyla 21 Haziran'da açlık grevine başlamıştı.