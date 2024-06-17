Hindistan'da iki tren çarpıştı: Ölenler ve yaralananlar var!

Yayınlanma: 17.06.2024 - 12:58

Güncelleme: 17.06.2024 - 12:58

Yetkililer, Batı Bengal'deki tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 25'ten fazla yaralının olduğunu bildirdi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.