Hindistan'da iki tren çarpıştı: Ölenler ve yaralananlar var!
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 25'ten fazla kişi yaralandı.
Yetkililer, Batı Bengal'deki tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.
Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 25'ten fazla yaralının olduğunu bildirdi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 50 bin emeklinin maaşı kesildi
- Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
- 'Bayram sabahı ne konuştuğunu bil'
- AVM'de 'komando' gösterisine tepki yağdı
- Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- 2025 yılının ortasında bu rakamı görecek!
- Kıyafet krizi sonrası yeni skandallar
- Özel'in sorusuna yanıtı gündem oldu
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu