'Açlık ve yoksulluğa' karşı küresel ittifak çağrısı yaptı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 08:40

Güncelleme: 19.11.2024 - 08:40

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Pena, Paraguay'ın Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a katıldığını belirterek, "Bana göre yoksulluk, kötü kamu politikalarının ve özel sektör tembelliğinin bir yansımasıdır. Yoksulluğu bu dünyadan silebiliriz, silmeliyiz. Paraguay açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifaka tüm kalbiyle destek veriyor" ifadesini kullandı.

Paraguay'ın kaynakları ve potansiyeli sayesinde gizli bir hazineye sahip olduğunu dile getiren Pena, ekonomik istikrar, yenilenebilir enerji, genç ve dinamik nüfus bakımından zengin bir ülke olduklarını söyledi.

Pena, son dönemde elde ettikleri başarılar sayesinde yoksulluk oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Yoksullukla mücadelede "acil" olarak harekete geçmeleri gerektiğini vurgulayan Pena, "Yoksulluk kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle, yoksulluğa karşı savaş başlatabilmek için hep birlikte cesur adımlar atalım" değerlendirmesinde bulundu.