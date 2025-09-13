Adana'dan Kıbrıs'a 'şüpheli sevkıyat' iddiası... Gazze'ye düşen bombalar İncirlik'ten mi gidiyor?

Sivil ve askeri hava hareketliliklerini raporlayan hesaplar tarafından sosyal medyada paylaşılan iletilerde, Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nden havalanan ABD'ye ait bir C-130J Hercules uçağının, Güney Kıbrıs'taki, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait RAF Akrotiri üssüne uçtuğu iddia edildi.

Bu durum, "Gazze'de yaşanan soykırımda kullanılan silah ve mühimmat İncirlik'ten mi gidiyor?" sorusunu akıllara getirdi.

İncirlik Hava Üssü, Adana

Declassified UK haber ve analiz platformunun kurucularından, İngiltere merkezli araştırmacı gazeteci Matt Kennard tarafından paylaşılan iletide şu ifadeler yer aldı:

Bu sabah, ABD’ye ait bir C-130J Hercules askeri nakliye uçağı, Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden kalkarak Kıbrıs’taki RAF Akrotiri Üssü'ne uçtu. C-130J, 47 bin pound (yaklaşık 23,5 ton) yük taşıma kapasitesine sahip. ABD’nin, İsrail’e silah sevkiyatı için RAF Akrotiri’yi kullandığı biliniyor.

AKROTİNİ'NİN SEVKIYATLARDAKİ ROLÜ

18 Mart 2025'te Avam Kamarası’ndaki bir oturumda, İngiliz hükümetinin, “ABD askeri kargosunun İsrail’e transferine, RAF Akrotiri üzerinden yardım etmeye devam ettiği” ifadesi kayda geçti.

The Guardian gazetesi, 11 Aralık 2023 ve 7 Ağustos 2025'te Akrotiri’den çok sayıda uçuş yapıldığını; ayrıca Gazze üzerinde gözetleme uçuşlarının sürdüğünü bildirdi. Bu da üssün İsrail’le bağlantılı operasyonlarda aktif olarak kullanıldığını gösteriyor.

Reuters, 29 Eylül 2024'te RAF Akrotiri’nin 'bölgesel operasyonlar için sıçrama noktası' olarak kullanıldığını yazdı. Bu haber de üssün kapasitesini ve pratikteki rolünü bir kez daha teyit ediyor.

İSRAİL'DEN KIBRIS'A HAVA SAVUNMA DESTEĞİ

Öte yandan, sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde, İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın savunmasını güçlendirmek için adaya Barak MX sistemleri gönderdiği ve bu sistemlerin kısa bir süre önce etkinleştirildiği öne sürüldü.

İsrail devletine ait Havacılık Endüstrisi (IAI) tarafından geliştirilen Barak MX, hem kara konuşlu hem de deniz platformlarına entegre edilebilen, uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi ve balistik füze tehditlerine karşı kullanılmak üzere tasarlanmış çok katmanlı bir 'modüler hava savunma sistemi' olarak biliniyor.

Barak MX hava savunma sistemi

İSRAİL-GÜNEY KIBRIS SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Reuters’e göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), 5 Aralık 2024’te İsrail yapımı Barak MX hava savunma sistemini teslim aldı. Söz konusu sistemin, eski Rus yapımı Tor M1 sistemlerini yedeklemek üzere alındığı basına yansıdı.

Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides, o dönem basına verdiği demeçte, Kıbrıs’ın savunma yeteneklerini güçlendirme gerekliliğini vurgulamıştı.

Barak MX'in, tehditleri yaklaşık 150 kilometre menzile kadar engelleyebilen bir sistem olduğu bildiriliyor.

Reuters'a göre Güney Kıbrıs, Rusya ile olan askeri ekipman/yedek parça bağımlılığını azaltma yönünde bir politika izliyor. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve Tor M1 gibi eski sistemlere dair bakımsal zorlukların, bu değişimi tetiklediği düşünülüyor.

Son olarak, bazı medya organları, Barak MX sistemlerinin 'mobil varyantlarının' kamuflajlı konvoylar halinde Limassol limanından çıkarıldığı ve iç bölgelere taşındığını yazdı.

Bu iddialar ve konvoy görüntüleri henüz Güney Kıbrıs resmi makamları tarafından doğrulanmadı.