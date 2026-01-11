Adıbelli, ABD’nin müdahaleleri karşısında Çin ve Rusya seyirciliğini Cumhuriyet’e değerlendirdi: ‘Çok kutupluluk ABD’nin pervasızlığına zemin hazırladı’

ABD’nin Venezüela’ya hukuku aykırı müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoyması küresel siyaseti gerilime soktu. ABD’nin aşırıcılığı İran’ı da tehdit ederken, Suriye’de Şam yönetiminin YPG/SDG’nin Halep’teki yerleşim yerlerini hedef alması da Orta Doğu’da gerilimi arttırdı. ABD etkisiyle dünyada artan gerilime karşı Çin, Rusya ve BRICS’in nasıl tutum aldığı ve ne yapacağı ise merak konusu oldu.

‘DİĞER ÜLKELER GİBİ KINAMA YAPMAKLA YETİNDİLER’

Çin, Rusya ve BRICS’in mevcut politikalarını gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendiren dış politika uzmanı Dr. Barış Adıbelli; BRICS’in uluslararası örgüt kimliğinde bulunmadığı, bu nedenle bir sekretaryasının bulunmadığından Venezüela, Suriye, İran konusunda bir açıklama yapmadığını belirtti. ABD’nin Venezüela hukuksuz müdahalesine yönelik ise Rusya ve Çin’in “kınama” dışında bir açıklama ve yaptırımın olmadığını anımsatan Adıbelli; “Rusya, Çin ve BRICS ülkeleri diğer ülkeler gibi kınama yapmakla yetindi. Böylece çok kutupluluk zarar aldı. Bir ‘küresel güney’ dayanışmasının olmadığını gördük. Örneğin İran BRİCS üyesi, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkeleri de BRICS’'e yakın. Ancak İran konusunda ABD’ye destek oldular” dedi.

‘İRAN KARAMSARLIK İÇİNDE’

Son krizlerde Rusya ve Çin’in sınıfta kaldığını vurgulayan Adıbelli; “Rusya, elindeki ekonomik güçle ABD’ye yaptırım yapıp, gücünü hissettirebilirdi. Bunu yapmadı. Çin ve Rusya izlemekle yetindi. Bağımsız egemen bir devlete müdahale oldu, benzeri İran’a da oldu. Küresel güçlerden bir yaptırım olmadı. Bir süreliğinde Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarını protesto edebilirlerdi. İran büyük bir karamsarlık içinde. Çünkü son saldırı da Rusya ve Çin’in etkisizliğini gördük” ifadelerini kullandı.

‘RUSYA İRAN’A GEREKLİ DESTEĞİ VERMEZ’

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev’in “İran’a nükleer gönderme” teklifine değinen Adıbelli; “Şu ana kadar yapsa yapardı. Niye bu zamana kadar yapmadılar? Bakın Esad gitti, Rusya kılını bile kıpırdatmadı. Rusya İran’a gerekli desteği vermez. ABD, Rusya ve Çin’in bir şey yapamayacaklarını da çok iyi biliyor. Bunu gördüğü için ABD, Rusya’nın burnuna kadar girebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘BU BİRLİKTELİKTEN VARŞOVA PAKTI ÇIKMIYOR’

“Dünya sahada faaliyet ister” diyen Adıbelli, Rusya ve Çin’in çok kutuplu dünya siyasetini zarara uğrattığını vurgulayarak; şu ifadeleri kullandı:

“Rusya ve Çin enternasyonal olamadı. Rusya Venezüela’ya denizaltı ve uçak göndermedi. SSCB, Füze Krizi (1962) Küba’ya nükleer koydu. Böylece ABD’ye Türkiye’deki füzeleri söktürmüştü. Çok kutupluluğun bir yarar getirmeyeceği ortada. Büyük ülkeler, kendine bir nüfuz alanı belirleyecek, orayı sömürecek. Bu yeni bir emperyalizmdir. Çok kutupluluk, ABD’nin dünyaya pervasızca yayılmasına zemin hazırladı. Çok kutupluluğun tabutuna çivi çakıldı. Dünya güçleri kendi beklentilerine göre bir politika geliştirilecekse dünyanın geleceği hiç aydınlık değil. Rusya ve Çin güçlü bir birliktelik kuramadı. Çin, geleneksel dış politikasından kaynaklı askeri angajmana girmiyor. SSCB’nin halefi Rusya da denge ve caydırıcılık unsur olamadı. SSCB bu konuda daha başarılıydı. Böylece bu birliktelikten Varşova Paktı çıkmıyor. Çok kutupluluğun bir yarar getirmeyeceği ortada.”