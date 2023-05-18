Adriyatik Denizi'nin altında 7 bin yıllık otoyol keşfedildi
İnşa edildikten 7 bin yıl sonra bir Hırvat adası olan Korčula açıklarında Adriyatik Denizi'nin dibinde tarih öncesi bir otoyol keşfedildi.
Arkeologlar, Korcula kıyısında yer alan batık Neolitik Soline bölgesi çevresindeki suyun uydu görüntülerini inceledikten sonra Akdeniz'in derinliklerinde tarih öncesi bir otoyol keşfettiler.
Arkeologlar, keşfedilen antik yolun, Korcula adasını, anakara ile birbirine bağlamış olabileceğini tahmin ediyor.
Yaklaşık 40 km genişliğindeki yolun, adanın adını taşıyan doğu Adriyatik Denizi kıyısındaki Neolitik bir kültür olan Hvar-Lisicici kültürü tarafından Soline'den Korcula'ya ulaşmak için inşa edildiğine inanılıyor.
Korcula adasının 8 bin yıl öncesinde Hırvatistan anakarasına bağlı olduğu belirtiliyor.
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