Aerosmith'in vokali 'cinsel istismar' ile suçlanıyor

Yayınlanma: 03.11.2023 - 14:31

Güncelleme: 03.11.2023 - 14:31

New York Yüksek Mahkemesi'nde açılan davada Jeanne Bellino "ciddi ve kalıcı duygusal sıkıntı" yaşadığını söyledi.

Dava, Julia Misley adlı başka bir kadın tarafından geçen yıl açılan ayrı bir davayı takip ediyor.

Steven Tyler, bu davadaki tüm iddiaları reddetti ve Bayan Bellino'nun iddiaları hakkında henüz yorum yapmadı.

Yasal belgelere göre Bellino, Manhattan'da model olarak çalışırken bir arkadaşı bir defile sonrasında rock grubuyla buluşmalarını ayarlamış. İddiaya göre Tyler, Bayan Bellino'yu şehirde birkaç kişiyle birlikte yürürken bir telefon kulübesine girmeye zorladı.

Belgeler, Tyler'ın Bellino'yu "hırpaladığını ve elle taciz ettiğini" ve Bellino'nun "karşılık verdiğini ve kurtulmak için mücadele ettiğini ancak Tyler'ın onu zapt ettiğini" belirtiyor. Tyler'ın grup arkadaşları ve çevresindekilerin "izlediklerini, güldüklerini ve müdahale etmek için hiçbir şey yapmadıklarını" iddia ediyor.

Daha sonra bir otel barında Bellion, Tyler'ın kendisini bir duvara yasladığını ve taciz etmeye başladığını iddia ediyor. "Direndiğini ve saçını çektiğini", "hıçkırarak ağladığını ve korktuğunu" ve Tyler'ın onu odasına çağırmasının ardından ayrıldığını iddia etti.

Davada, Bellino'nun "büyük zihin ve beden acısı, şiddetli ve kalıcı duygusal sıkıntı, duygusal sıkıntının fiziksel belirtileri, utanç, aşağılanma, fiziksel, kişisel ve psikolojik yaralanmalar yaşadığı ve yaşamaya devam edeceği" belirtildi.