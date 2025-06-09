Af Örgütü: 'İsrail'in Madleen saldırısı açık hukuk ihlalidir'

Uluslararası Af Örgütü, Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisine İsrail tarafından uluslararası sularda yapılan müdahalenin açık bir şekilde uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirterek, gözaltına alınan tüm aktivistlerin hemen ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Örgütün Genel Sekreteri Agnes Callamard tarafından yapılan
açıklamada, “İsrail, insani yardım malzemeleri ve dayanışma aktivistlerinden
oluşan mürettebatı taşıyan Madleen gemisini zorla durdurarak işgal altındaki
Gazze Şeridi’ndeki sivillere yönelik yasal yükümlülüklerini bir kez daha hiçe
saymış, Uluslararası Adalet Divanı’nın bağlayıcı kararlarına karşı ürpertici
bir saygısızlık sergilemiştir” denildi.
“İSRAİL’İN SALDIRISI SADECE HUKUKA DEĞİL, İNSANLIĞA DA AYKIRI”
Callamard, gece yarısı uluslararası sularda gerçekleşen müdahalenin
sadece hukuki değil, aynı zamanda insani ve etik açıdan da kabul edilemez
olduğunu belirtti. “Mürettebat, insani bir görevde bulunan silahsız aktivistler
ve insan hakları savunucularıdır; derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalıdırlar”
diyen Callamard, gözaltındaki aktivistlerin işkence ve kötü muameleye karşı
korunması gerektiğini de vurguladı.
“GAZZE’YE YARDIM ENGELLENİYOR, AÇLIK STRATEJİK BİR SİLAH HALİNE GETİRİLDİ”
Açıklamada İsrail'in Gazze’deki Filistinlilere karşı
uyguladığı politikanın fiziksel yıkım ve açlığa mahkûm etme stratejisine
dönüştüğü ifade edildi. Callamard, İsrail’in yardımları bilinçli şekilde
engellediğini ve tarım gibi temel gıda üretim altyapılarını hedef alarak açlığı
bir silah haline getirdiğini söyledi.
“MADLEEN BİR GEMİDEN FAZLASI: DAYANIŞMANIN SEMBOLÜ”
Af Örgütü’ne göre, Madleen yalnızca bir yardım gemisi değil,
aynı zamanda dünyanın sessiz kaldığı bir dönemde Filistin halkıyla dayanışmanın
güçlü bir sembolü haline geldi. “İsrail’in müttefikleri eğer söylemleri eyleme
dönüştürseydi, bu aktivistlerin hayatlarını tehlikeye atması gerekmezdi” diyen
Callamard, uluslararası toplumun Gazze ablukasına karşı daha kararlı bir tutum
alması gerektiğini vurguladı.
“EYLEME GEÇİN, SUÇ ORTAĞI OLMAYIN”
Uluslararası Af Örgütü, tüm devletlere çağrıda bulunarak
İsrail’e açık ve somut baskı yapılmasını talep etti. Callamard, “İsrail’in
Madleen mürettebatını durdurmasını ve gözaltına almasını açıkça kınayın.
Aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını isteyin. Artık sadece söz değil,
eylem zamanı” diyerek uyarıda bulundu.
“Aksi halde, Filistin halkına karşı süregelen ağır ihlallerin suç ortağı olursunuz” ifadesiyle dünya liderlerine seslenen Callamard, Gazze’ye tüm geçiş noktalarından yardım ulaştırılmasına izin verilmesi için baskının artırılması gerektiğini söyledi.